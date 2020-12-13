نظام الكفالة الجديد في السعودية 2021 وأهدافه الرئيسية بالتفصيل

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نظام الكفالة الجديد في السعودية 2021 , يَهتم أغلب الأشخاص المُقيمين في المملكة العربية السعودية بمعرفة كل الأخبار المتعلقة بالكفالة، وفي الآونة الأخيرة قامت الحكومة بالتصريح عن نظام الكفالة الجديد في السعودية 1442ه، والذي بالطبع يَلغي النظام السابق، لذا من أعلى الأمور على محرك البحث هي معرفة ملامح وتفاصيل نظام الكفالة الجديد.نظام الكفالة الجديد في السعودية 2021
ظَل نَظام الكفالة المتعارف عليه قائم في المملكة العربية السعودية لمدة لا تَقل عن 72 عامًّا، وكان يَتمثل في عدم السماح للعامل على ترك العمل، إلا بَعد حصوله على موافقة الكفيل، حتى أنه لا يَستطيع مغادرة الأراضي السعودية إلا بموافقة الكفيل.
ويُعتبر هذا النظام ظالم لأبعد الحدود، حتى قامت وزار الموارد البشرة والتنمية الاجتماعية في السعودية، بالإعلان عنه نظام الكفالة الجديد في السعودية 1442، والذي كان وفقًا لمبادرة تَحسين العلاقة التَعاقدية.
فقد صرح نائب وزير الموارد البشرية (عبد الله بن ناصر أبوثنين) أن الحكومة تَهدف دومًا لتَحقيق المساواة، والإنصاف للعمالة الوافدة، عن طريق تَخفيف القيود التعاقدية، مما يَسمح لهم بتغيير وظائف بكل حرية.
بالإضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة العربية السعودية دون إخبار صاحب العمل، ولقد تَقرر أنه سَيَتم البدء في تَطبيق القرار من 14 مارس 2021.
أهداف نظام الكفالة الجديد في السعودية 1442 هـ
جاءت خطوة تحسين العلاقة التعاقدية ضمن الخطوات التي تَقوم بها الحكومة السعودية من أجل تَحقيق أهداف رؤية المملكة 203، مثل:-
- سَيُساعد نظام الكفالة الجديد في مرونة سوق العمل وإيجاد أفضل الوظائف التي تتناسب مع الخبرات المختلفة.
- سَيعمل على تَحفيز عدد أكبر من الكوادر الهامة التي سَتٌفيد في تَطور العمل بكل تأكيد.
- سَيَخلق مرونة في التعامل بين العمالة والكفيل، وسَيحفظ حقوق كلًا منهما.
- سَيُساهم بشكل كبير في إيجاد فرص أفضل للعمال، لأنه سَيتمكن من الانتقال لعمل آخر يُمكن أن يَجني منه مال أكثر.
- التَخلص من المشاكل التي يشكو منها الكفيل والعامل، بتسهيل الانتقال من العمل، أو مغادرة البلاد.
- سَيقضي بشكل كامل على استبداد بعض من أصحاب العمل، مثل خفض الراتب، وتقييد الانتقالات، لأنهم يَعلمون جيدًا أن العامل لن يَستطيع تركه والذهاب لعمل آخر.
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