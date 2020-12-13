إصابات كورونا تقترب من 70 مليون حالة فى العالم

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المنظمة على موقعها الرسمى أن حصيلة ضحايا كورونا فى العالم ارتفعت خلال اليوم الأخير بواقع 11.868 وفاة و656.181 إصابة جديدة.

وأما بخصوص التوزيع الجغرافي، فيعود أكثر من 303 آلاف من تلك الإصابات إلى الأمريكتين الشمالية والجنوبية، وتليهما أوروبا بقرابة 275 ألف إصابة.

وأصبح بذلك إجمالى عدد الإصابات بالفيروس التاجى التى سجلت فى العالم منذ بداية الجائحة، حسب بيانات المنظمة، 69 مليونا و808 آلاف و688 إصابة مؤكدة منها 656 ألفا و181 حالة وفاة.