طريقة وشروط التقديم على تمويل شخصي أو عقاري من بنك الراجحي

يقدم بنك الراجحي عروض تمويلية تنافسية على القروض الشخصية والعقارية سواء كنت سعودياً أو وافداً مقيماً بالسعودية يمكنك الاستفادة من هذه العروض،فإن كنت تريد قرض وتبحث عن مصدر موثوق وشروط متيسرة وطرق تقديم بسيطه ومتعددة، إذاً فبنك الراجحي هو وجهتك الأمثل، حيث يقدم البنك عروض على التمويل الشخصي والعقاري خلال شهر التمويل بدون رسوم إدارية ورسوم تقييم، وبهامش ربح تنافسي وفترات سداد تصل إلى 60 شهر بالنسبة للقرض الشخصي و 35 شهر لقروض التمويل العقاري، ومعدل نسبة سنوي يبدأ من 3.21% للتمويل الشخصي و 3.86% للتمويل العقاري ،كما أن جميع التعاملات مع البنك تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية.

شروط التقديم على تمويل من بنك الراجحي:

يقوم بنك الراجحي بوضع مجموعة من الشروط والضوابط البسيطة التي يجب توافرها لإثبات الأهلية للحصول على القرض، فإن كانت لديك طموحات وتريد أن ترتقي بمستواك المعيشي ولكن دخلك الشهري لا يساعد في ذلك، فإن بنك الراجحي يأتي على مستوى طموحاتك وتطلعاتك لتحقيق ذلك من خلال الالتزام ببعض الشروط البسيطة وهي كالتالي:

أن لا يزيد عمر المتقدم بالطلب عن 65 عامًا عند موعد صرف القرض.

أن يكون لديك عمل لدى وجهه معتمدة من بنك الراجحي.

تحويل راتبك الشهري مدعومًا بخطاب تحويل من جهة عملك إلى حسابك في مصرف الراجحي.

“في حالة التمويل المشترك” يجب أن يزيد إجمالي دخل طالب القرض والمتضامن معه عن 10,000 ريال سعودي.

“في حالة التمويل المشترك” يجب أن يكون لدى طالب التمويل والمتضامن حساب بنكي لدى مصرف الراجحي لتحويل الراتب بعد الحصول على القرض.

طريقة التقديم للحصول على القرض الشخصي ومتطلباته:

يقدم بنك الراجحي عدة طرق للتقديم وذلك من أجل التيسير على عملاءه وهي:

من خلال تطبيق الراجحي موبايل أو الاتصال على الرقم الخاص بالبنك 8001241222. أو التقديم من خلال الرابط الخاص بالبنك

وعندها سوف تظهر لك صفحة التقديم الآتية موضح بها كافة البيانات المطلوبة كما موضح بالصور؛

عند ملئها تقوم بالضغط على زر تقديم.

بيان الراتب.

الهوية الوطنية.

شهادة تحويل الراتب إلى البنك وهذا اختياري.

المستندات المطلوبة للحصول على قروض بنك الراجحي:

بعد ملئ كافة البينات ورفع المستندات المطلوبة يتم قراءة تفاصيل التمويل المبدئية، وتكون حسب المعلومات التي قمت بإدخالها مسبقا،سوف يظهر الحد الأقصى للتمويل المتاح وفترة السداد،وعدد الأقساط الشهرية.

عندها يتم الضغط على التالي والموافقة على الشروط والأحكام، وبذلك يكون تم التقديم على الطلب، وسوف تأتي رسالة تم تقديم طلبك بنجاح.

طريقة التقديم على التمويل العقاري ومتطلباته:

لا تختلف طرق وشروط التقديم على التمويل العقاري عن متطلبات وطرق التقديم على القرض الشخصي أي أن خطوات التقديم هي نفسها السابق ذكرها في طريقة التقديم على التمويل الشخصي أو من خلال التوجه إلى أحد فروع البنك المنتشرة على مستوى محافظات المملكة العربية السعودية.