السلطات البريطانية تدعو المتاجر الكبرى لتخزين المواد الغذائية

وذكرت صحيفة "صنداى تايمز" فى تقرير، أنه من المقرر أن يتولى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عملية التخطيط إذا اختارت بريطانيا عدم التوصل إلى اتفاق، وسيرأس لجنة عمليات الخروج من الاتحاد الأوروبى لإعداد رد.
وأضاف التقرير أن الوزراء طلبوا من شركات توريد الأدوية والأجهزة الطبية واللقاحات تخزين ما يعادل استهلاك ستة أسابيع فى مواقع آمنة فى بريطانيا، وذلك مع استمرار مواجهة المحادثات مع الاتحاد الأوروبى طريقا مسدودا.
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