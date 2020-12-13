كوريا الجنوبية تسجل أكثر من ألف إصابة بكورونا فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، إن كوريا الجنوبية سجلت 1.030 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 42.766.
وتجاوز عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا حاجز الألف إصابة بعد مرور 328 يوما منذ اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس فى البلاد فى يوم 20 من شهر يناير الماضي.
ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 80 حالة إصابة عن عدد حالات الإصابة الجديدة المسجلة يوم 12 (950 حالة إصابة).
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