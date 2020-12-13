فيروس كورونا ينهى حياة أكثر من مليون ونصف شخص حول العالم

جدة - نرمين السيد - وبحسب آخر أرقام وإحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" ارتفعت حصيلة الوفيات فى الولايات المتحدة التى تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا إلى حوالى 298 ألف حالة، وتجاوز إجمالى عدد الإصابات أكثر من 16 مليونا.

وفى البرازيل التى تحتل المرتبة الثانية فى قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشى الوباء، من حيث عدد الوفيات، حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من 181 ألف شخص حتى الآن، وبلغ عدد الإصابات فيها نحو 6.9 مليون.

وتسبب الوباء فى وفاة نحو 143 ألف شخص فى الهند، وارتفعت حصيلة الإصابات فيها إلى أكثر من 9.8 مليون حتى الآن.