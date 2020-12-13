مسلحون يختطفون عشرات الطلبة فى نيجيريا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ"واس" السعودية، أفاد المتحدث باسم الشرطة جامبو عيسى فى بيان أن المسلحين اقتحموا مدرسة العلوم الثانوية الحكومية التى يدرس فيها 800 طالب فى مقاطعة كنكرة، وأن الشرطة المتواجدة فى المكان تبادلت إطلاق النار معهم ما سمح لبعض الطلاب بالفرار.
وأضافت الشرطة أنها تعمل مع الجيش والقوات الجوية لتحديد عدد الطلبة المفقودين، أو الذين اختطفوا والعثور عليهم، مشيرة إلى إصابة ضابط فى تبادل إطلاق النار مع العصابة.
وتعانى محافظة كاتسينا من العصابات الإجرامية التى عادة ما تهاجم السكان المحليين وتختطفهم بغية الحصول على فدية.
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