البرازيل تعلن خطتها لتطعيم المواطنين ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الصحة البرازيلية فى وثيقة أرسلت إلى المحكمة العليا، التى أعطت الحكومة مهلة نهائية لوضع الخطة، إن 108 ملايين جرعة ستكون متاحة للتطعيم فى البداية الفئات الأكثر عرضة للإصابة، ومن بينها العاملون فى القطاع الصحى وكبار السن ومجتمعات السكان الأصليين.
وتقول الخطة إن 70 فى المئة من السكان أو نحو 148 مليونا من سكان البرازيل البالغ عددهم 212 مليونا، بحاجة إلى التطعيم لوقف انتشار فيروس كورونا.
ولا تغطى الخطة الحالية سوى ثلث هذا الهدف فقط. ولم توضح الخطة تاريخ بدء تطعيم السكان أو تفاصيل بشأن الإمدادات التى تحتاجها من اللقاح.
وتحتل البرازيل المركز الثانى فى عدد الوفيات بفيروس كورونا فى العالم بعد الولايات المتحدة، حيث سجلت أكثر من 181 ألف وفاة.
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