الهند تسجل أكثر من 30 ألف إصابة و391 وفاة بـ كورونا

أعلنت الهند، اليوم الأحد، الحصيلة اليومية لإصابات ووفيات فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة في الهند في بيانها إن البلاد سجلت 30.254 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات منذ بدء تفشي الوباء إلى 9 ملايين 857 ألفًا و29 شخصا.

كما سجلت الهند 391 حالة وفاة جديدة، مما رفع عدد الوفيات إلى 143 ألفًا و19 حالة.

وأضافت وزارة الصحة الهندية أن عدد الحالات النشطة انخفض إى 356 ألفًا و546 شخصا.

وتابعت أن عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا أو خرجوا من المستشفيات إلى 9 ملايين و357 ألفًا و464 شخصا.

انخفض عدد الحالات النشطة في الهند، وهو في أدنى مستوى له منذ أكثر من 145 يومًا. وبلغ إجمالي الحالات النشطة 358.692 حالة في 18 يوليو.

وقالت وزارة الصحة أمس السبت إن هذا أصبح ممكنا بفضل اتجاه التعافي الذي يتجاوز الحالات الجديدة وانخفاض عدد الوفيات يوميا مما كفل انخفاضا صافيا في عدد الحالات النشطة.