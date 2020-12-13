هل يترشح ترامب فى انتخابات 2024؟ .. مستشار الرئيس الأمريكى السابق يجيب

جدة - نرمين السيد - وقال بولتون فى حوار بثته قناة "سى إن إن" أمس السبت: "لا أعتقد أنه (ترامب) سيترشح مرة أخرى للانتخابات"، مضيفا أن "دونالد ترامب ينتهك المبدأ الأساسى للمحافظة. المشاركة فى الحياة السياسية تمليها مبادئ أنشطتها، وليس إملاء من قبل الأفراد، وبالتأكيد ليس من خلال عبادة الشخصية ... يبدو أن دونالد ترامب يتخيل نفسه غروفر كليفلاند التالى (الرئيس الـ22 والـ24 للولايات المتحدة). لا أعتقد أنه سينجح".
وفى وقت سابق، ذكرت شبكة "سى إن إن" أن ترامب يفكر فى خطوات للتحضير للانتخابات الرئاسية فى عام 2024، ويخطط للسيطرة على اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، للولايات المتحدة ووضع الأساس لمحاولة أن يصبح رئيسا مرة أخرى.
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