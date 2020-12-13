اليابان: سنتخذ جميع الإجراءات الممكنة بشأن انتشار فيروس كورونا

أكد الوزير الياباني المسئول عن التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات الممكنة في المناطق التي تتزايد فيها حالات الإصابة.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأحد، عن وزير التنشيط الاقتصادي نيشيمورا ياسوتوشي إن الحكومة تستجيب بقوة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حيث تستمر الحالات اليومية الجديدة في البلاد في الوصول إلى مستويات قياسية.

وأضاف أن حكام المناطق الأكثر تضررا يشاركون الحكومة في الشعور بالمسئولية تجاه هذه الأزمة، كما أنهم عملوا بشكل وثيق معها خلال الأيام الماضية لتكثيف الإجراءات التي تهدف إلى التصدي لانتشار الفيروس بشكل كبير.

وأوضح نيشيمورا أن الحكومة ستركز بشكل خاص على العمل في "هوكايدو" والعاصمة طوكيو بالإضافة إلى منطقتي "كانساي" و"تشوبو" .. حيث تقول لجنة استشارية حكومية إن هذه المناطق تحتاج إلى إصدار إنذار من الدرجة الثالثة وهو ما يعني أن أنظمة الرعاية الطبية يمكن أن تتعطل بشكل كبير.