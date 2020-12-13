إصابات كورونا اليومية تتخطى ألف حالة في كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 1030 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الأحد - أن عدد الاصابات يمثل زيادة قدرها 80 حالة عن عدد حالات الإصابة الجديدة المسجلة يوم أمس السبت (950 حالة) .
وأشارت الى أن حصيلة الاصابات منذ اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد في يوم 20 من شهر يناير الماضي ارتفعت الى 42766 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 580 حالة .
ويرجع السبب الرئيسي وراء الزيادة الحادة في عدد حالات الإصابة الجديدة في كوريا الجنوبية إلى حالات عدوى جماعية متفرقة بكورونا في عدة أماكن في جميع أنحاء البلاد مثل الكنائس ودور رعاية المسنين والمطاعم والتجمعات الشخصية والوحدات العسكرية.
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