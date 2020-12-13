البرازيل تسجل 44 ألف إصابة و686 وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 686 وفاة و43900 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 179765 حالة، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 6781799 حالة.
يشار إلى أن البرازيل تبحث شراء عدة لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بما فيها لقاح (سبوتنيك V) الروسي ولقاح شركة (سينوفاك) الصينية ولقاحات من صنع الشركات الغربية.
وقالت منظمة الصحة العالمية في نشرتها اليومية، إنه تم تسجيل أكثر من 656 ألف حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا على مستوى العالم أمس، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 69.8 مليون، ما يعني أنه في نهاية يوم الأحد قد يتم الإعلان عن تجاوز عتبة الـ70 مليون إصابة عالميًا.
ووفقًا لتحديثات منظمة الصحة العالمية ، زادت الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا بأكثر من 11800 لتتجاوز 1.58 مليون.
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