ألمانيا تتخطى 20 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، أظهرت بيانات "روبرت كوخ" ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 21.787 وفاة، بعدما سجلت الولايات الألمانية 321 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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