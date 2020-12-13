الصحة العالمية: تسجيل 12 ألف وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المنظمة، وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الأحد، أن حصيلة ضحايا كورونا فى العالم ارتفعت خلال اليوم الأخير بواقع 11.868 وفاة و65.6181 إصابة جديدة.

وأشارت إلى أن أكثر من 303 آلاف من تلك الإصابات تعود إلى الأمريكتين الشمالية والجنوبية، وتليهما أوروبا بقرابة 275 ألف إصابة.

وأصبح بذلك إجمالى عدد الإصابات بالفيروس التى سجلت فى العالم منذ بداية الجائحة، حسب بيانات المنظمة، 69 مليونا و808 آلاف و688 إصابة، مؤكدة منها 656 ألفا و181 حالة وفاة.