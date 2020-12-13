احتجاجات جديدة فى اسرائيل ضد نتنياهو

تظاهر مئات الإسرائيليين، مساء أمس السبت، أمام مقر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، حاملين بأيديهم مشاعل مضاءة وأعلام إسرائيل وأعلام سوداء، وشعارات من قبيل "الديمقراطية في خطر".

واحتج مواطنون في تل أبيب، وعند عدة جسور وتقاطعات طرق في أنحاء البلاد، حيث أغلق العديد من الشوارع، ما أعاق حركة المرور في القدس، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء، ومنددين بسوء احتواء الحكومة لوباء فيروس كورونا، ما دفع إلى تعزيز إجراءات الأمن حول منزل نتنياهو.

ومن جهتها أشارت حركة "الأعلام السوداء" التي تقف وراء الاحتجاجات، إلى أن "الاقتصاد وانقسام الشعب هذا، كفاح من أجل روح إسرائيل"، لافتة إلى أن هذه الأعمال "نضال يجب أن تنتصر فيه".

وقالت الحركة: "سواء كانت هنالك انتخابات أم لا، يستحق مواطنو إسرائيل أن يعرفوا ما إذا كان رئيس الوزراء قد تعامل مع أمن الدولة بدافع الجشع، وهذا هو أخطر حادث أمني منذ تأسيس الدولة، وهو الحادث الذي إذا اتضح أنه صحيح، فلن يُغفر".

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية في وقت سابق، أكثر من 20 متظاهرا مناهضا لرئيس الحكومة، أمام مقر إقامته الرسمي في شارع بلفور بالقدس، إذ تشتبه بأن المعتقلين أخلوا بالنظام العام، وبحركة السير.