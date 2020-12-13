الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل 24 إصابة بينها 5 بعدوى محلية

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين ، اليوم /الأحد/، أنه لم يتم تسجيل أية وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 24 إصابة جديدة بينها 5 بعدوى محلية، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86 ألفا و725 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن حالات الإصابة المحلية جاءت بواقع 4 حالات في مقاطعة هيلونغجيانغ وحالة واحدة في مقاطعة سيتشوان، فيما جاءت الحالات الوافدة بواقع 10 حالات في شنجهاي فضلا عن حالتين في كل من بكين وسيتشوان وحالة واحدة في كل من هيلونغجيانغ وجيانغسو وشاندونغ وقوانغدونغ ويونان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4021 حالة غادر منها 3762 حالة المستشفيات.

وأضافت اللجنة أن 11 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 81 ألفا و785 شخصا، مشيرة إلى أن 7006 أشخاص كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مازالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 14 حالة جديدة بدون أعراض 9 منها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 195 حالة منها 181 وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 7446 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 115 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 733 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 6114 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و601 مريض في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.