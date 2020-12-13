الضوء الأخضر.. الكويت توافق على تشغيل رحلات العودة إلى مصر خلال أيام

أعلنت مصادر مسئولة بالكويت أنه سيتم بدء تشغيل رحلات العودة إلى مصر بشكل مباشر خلال أيام فقط.

ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية عن المصادر قولها إن الإدارة العامة للطيران المدني أرسلت كتابا إلى شركة مصر للطيران يفيد بأنه "لا مانع لدى الكويت في بدء تشغيل رحلات العودة إلى مصر بشكل مباشر، وذلك في خطوة أولى لبدء التشغيل في الوجهتين ذهابا وعودة".

ويأتي ذلك بعد "تجهيز الاشتراطات والإجراءات الصحية الخاصة بالفحوصــات والحجـــر المؤسسي للحد من انتشار فيروس كورونا".

وأوضحت المصادر أن رد الطيران الكويتي يعتبر خطوة مهمة لبدء تشغيل الرحلات المباشرة بين البلدين قريبا، وكرد رسمي على الكتاب الصادر من شركة مصر للطيران.

كما توقعت المصادر أن يتم التنسيق بين الجانبين الكويتي والمصري لتحديد موعد تشغيل رحلات العودة خلال الأيام المقبلة.

وفي وقت سابق، قال مصدر لصحيفة الأنباء إن الإدارة العامة للطيران المدني استقبلت يوم الثلاثاء الماضي كتابا رسميا من شركة مصر للطيران بطلب تشغيل الرحلات المغادرة من الكويت الى مصر، وذلك تسهيلا لعودة العمالة المصرية الراغبة في السفر وتسهيلا للإجراءات بدلا من لجوء الجالية المصرية إلى جهة وسيطة (ترانزيت) للعودة إلى بلدانها.

وذكر المصدر أن إدارة الطيران المدني الكويتية بحثت الأمر في اجتماع عقدته على مدار اليومين الماضيين، وذلك لترتيب الأفكار والرؤى وإبلاغ شركات الطيران الوطنية ومعرفة مدى استعدادها لذلك.

وفي رد مقتضب حول موعد تشغيل رحلات العودة للمصريين، قال المصدر: «قريبا جدا».