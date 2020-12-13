بسبب كورونا .. موريتانيا تفرض إجراءات جديدة على المسافرين إليها

فرضت موروتانيا عددا من الإجراءات على المسافرين القادمين إلىإليها، للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد، فى قرار وقعه وزراء الخارجية، والداخلية، والصحة، والتجارة والسياحة، والتجهيز والنقل.

وتضمن الإجراءات فرض ارتداء قناع الوجه، وغسل اليدين أو تعقيمهما بمحلول كحولي مائي، واحترام مسافة لا تقل عن 1.5 متر بين كل شخصين، وحمل المسافر إفادة فحص (TR PCR COVID 19) سلبي، أو شهادة فحص سريع للأجسام المضادة سلبية، ولا يتجاوز تاريخ إصدارهما 5 أيام، وأن تكونا صادرتين عن مختبر معتمد في البلد الأصلي. حسب نص المقرر.

وبموجب هذا القرار، سيفرض على المسافرين القادمين إلى موروتانيا عبر المطار، أو المعابر البرية تعبئة استمارة المعايير الصحية الفردية، وتقديمها للمصالح المعنية، وكذا الخضوع لقياس درجة الحرارة عبر كاميرا حرارية، أو افلاش حراري وأنه في حال درجة حرارة طبيعية، وسلبية اختبار فحص TR PCR، أو اختبار الفحص السريع للأجسام المضادة، يلزم الشخص باحترام فترة الحجز الذاتي الطوعي لمدة 10 أيام، كما أنه في حال ظهور فحص PCR إيجابيا، فسيتم التكفل بالمسافر أو السائح، وفقا للبروتكول الوطني.