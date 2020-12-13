نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكثر من 21 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا في ألمانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم الأحد، تسجيل 20200 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا إلى مليون و320716 إصابة وفقًا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.

وأعلن المعهد الألماني، ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 21787، بعد تسجيل 321 حالة وفاة جديدة.

وكانت ألمانيا تطبق منذ 6 أسابيع إجراءات عزل عام على نطاق جزئي، إذ تغلق الحانات والمطاعم، في حين تبقي على المتاجر والمدارس مفتوحة. وفرضت بعض الولايات بالفعل إجراءات أكثر صرامة.