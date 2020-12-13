بنك الراجحي قروض الزواج

بنك الراجحي أحد أشهر بنوك المملكة العربية السعودية والتي تعتمد على النظام الإسلامي في جميع تعاملاتها البنكية ويعتبر بنك الراجحي بنك عالمي حيث له العديد من الفروع في الأردن وماليزيا والكويت ويقوم البنك بتقديم إحدى خدماته وهي تمويل الزواج المقدم لعميل البنك وتعد تمويلات الزواج واحدة من خدمات كثيرة يقدمها بنك الراجحي لكافة عملائه وتيسيرا للزواج في المملكة العربية السعودية قام البنك بتقديم خدمة تمويل الزواج وذلك لتوفير المال اللازم لرسوم الزواج والتي تعتبر عبأ على شباب المملكة العربية السعودية حاليا

خطوات الحصول على قرض الزواج من بنك الراجحي

على العميل المقدم على تمويل الزواج من بنك الراجحي أن يقوم بالذهاب لأقرب فرع له من البنك لمعرفة الخطوات المطلوبة وكتابة نموذج الطلب بكافة البيانات المطلوبة لبدء الإجراءات ويشترط أن تكون البيانات مكتوبة صحيحة تماما بلا أخطاء أو فراغات ثم تقدم الطلب للعميل المسئول وسنقوم بعرض الشروط اللازمة للتقديم على تمويل الزواج من بنك الراجحي

الشروط المطلوبة للتقديم على تمويل الزواج

تعتبر خدمات بنك الراجحي سهلة الحصول وبسيطة الإجراءات ولا تستلزم إجراءات طويلة ومعقدة ولا حتى وقت وذلك عندما تكون كل الشروط كلها تم استيفائها من قبل العميل المقدم على طلب التمويل أو قرض الزواج الشخصي وتكون الشروط كالآتي :