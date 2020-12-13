هنا رابط الاستعلام عن موعد مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442 برقم الطلب

تعتبر مقطوعة الضمان الاجتماعي واحدة من أهم المساعدات المقطوعة التي اتاحتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية لمواطنيها من أصحاب الدخل المنخفض لمساعدتهم على المعيشة في ظل الظروف التي تعيشها المملكة مؤخراً نتيجة خطة الإصلاح الاقتصادي، والتي حققت نجاحاً كبيراً بعد أن وفرت للملايين من المواطنين حياة كريمة، ويترقب الجميع موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 بفارغ الصبر وتحديداً بعد تأخرها بشكل كبير للمرة الأولى، وسوف نوافيكم في هذا المقال من خلال موقعنا المتميز ثقفني رابط الاستعلام عن موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي.موعد مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442
يتسأل الكثير من المواطنين المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي عن موعد صرفها التي طال انتظاره حيث لم تصرف منذ الشهور الأولى في العام الماضي 1442، والمساعدة المقطوعة من المساعدات التي تصرف بشكل منقطع وليس لها موعد محدد لصرفها، ويتم إيداع المبالغ المستحقة في الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين منها، وحتى تلك اللحظة لم يتم تحديد موعد محدد لصرف المساعدة المقطوعة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي أكدت أن السبب الرئيسي في تأخر صرفها هو زيادة الطلبات المستجدة في الفترة الأخيرة التي تعمل الوزارة على فحصها لاختيار من تنطبق عليهم الشروط.رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 شروط الاستفادة من مقطوعة الضمان الاجتماعي
هناك بعض الشروط التي تم تحديدها من قبل وزارة الموارد البشرية إمكانية الحصول على المساعدة المقطوعة، وتلك الشروط هي:
- أن لا يقل عمر المتقدم عن 35 عاماً.
- أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية.
- أن لا يكون هناك أي سجلات تجارية باسمه.
- أن لا يزيد راتبه الشهري عن 8670 ريال للمتزوج، وبالنسبة للأعزب حوالي 3000 ريال سعودي.
- تصرف المساعدة المقطوعة للأرامل والمطلقات وكبار السن الغير قادرين على العمل.
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