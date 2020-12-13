فنزويلا تسجل 462 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية على موقعها الإلكترونى، عن بيان أصدرته وزارة الصحة، أن إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد ارتفع إلى 107 آلاف و177 حالة، تعافى منهم 102 ألف و289 حالة.
وبلغ إجمالى الحالات النشطة فى البلاد 3939 حالة، بينما ارتفعت حالات الوفاة إلى 949 بعد تسجيل 5 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية.
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