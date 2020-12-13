أكثر من 30 ألف إصابة و300 وفاة يومية بكورونا فى الهند

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الصحة الاتحادية فى الهند، اليوم الأحد، تسجيل 30.254 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات بالفيروس التاجى فى البلد الآسيوى إلى 9 ملايين و857.029 إصابة مؤكدة.





ووفقا لما نقلته شبكة "أن. دى. تى. فى"، قالت وزارة الصحة الهندية إنه تم تسجيل 291 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، لتصل حصيلة وفيات الجائحة فى الهند إلى 143.019 حالة وفاة.

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