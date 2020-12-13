خلال 24 ساعة.. أمريكا تسجل أكثر من 200 ألف إصابة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الأمريكية، تسجيل 219 ألفا و510 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس فى البلاد إلى 16 مليونا و62 ألفا و299 حالة.





وبحسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد إلى 297 ألفا و818 حالة، عقب تسجيل 2368 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. يذكر أن فيروس كورونا المستجد كان قد ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.

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