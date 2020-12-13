وزراء بريطانيا يحذرون من تخزين الطعام بسبب مخاوف البريكست

جدة - نرمين السيد - حذر وزراء بريطانيون، اليوم الأحد، المتاجر فى المملكة المتحدة من المتاجرة الاستغلالية فى تخزين المواد الغذائية فى ظل احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق، ومخاوف حدوث نقص فى الغذاء بعدما وصلت المحادثات بين لندن وبروكسل إلى طريق مسدود.





ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "صنداى تايمز"، فمن المقرر أن يتولى رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، عملية التخطيط إذا اختارت بريطانيا عدم التوصل إلى اتفاق، مضيفة أنه سيرأس لجنة عمليات الخروج من الاتحاد الأوروبى لإعداد رد. وأضافت الصحيفة أن الوزراء البريطانيون طلبوا من شركات توريد الأدوية والأجهزة الطبية واللقاحات تخزين ما يعادل استهلاك 6 أسابيع فى مواقع آمنة فى بريطانيا تحسبًا لعدم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبى فيما بعد بريكست.

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