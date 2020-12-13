قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، إن البر الرئيسي سجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 12 ديسمبر، صعودا من 13 إصابة في اليوم السابق .
وأضافت اللجنة في بيان لها، أن من بين الإصابات الجديدة 6 حالات منقولة محليا و19 إصابة جاءت من الخارج.
وذكرت اللجنة أيضا أنه تم تسجيل 14 إصابة جديدة لا تظهر عليها أعراض، نزولا من 17 حالة في اليوم السابق.
وقال البيان إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 بلغ حتى أمس السبت 86725 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.