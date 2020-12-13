تسبب في حالات تسمم ووفاة.. تحذير شديد اللهجة من الصحة اللبنانية بشأن الفطر البري

حذرت وزارة الصحة اللبنانية المواطنين من تناول الفطر البري الذي يكثر تواجده في هذه الفترة من السنة، ما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، إنها سجلت في الساعات الأخيرة حالات تسمم متعددة بسبب تناول أنواع سامة من الفطر البري، ما تسبب بمضاعفات صحية خطرة تطلبت نقلها الى المستشفيات.

وطالبت الوزارة المواطنين بعدم تناول الفطر البري الذي يكثر تواجده في هذا الوقت من السنة ويحتاج تمييز النوع السام من عدمه، فالعديد من حالات الوفاة حصلت بسبب تناول أنواع سامة من الفطر.



وكان الباحثون حددوا 14 ألف نوع من الفطريات حول العالم وصنفوها ضمن أجناس محددة، إذ يحتوي كل جنس على أنواع صالحة للأكل وأخرى غير صالحة سامة.

يأتي هذا التحذير في الوقت الذي يواجه فيه لبنان، أزمة اقتصادية وسياسية خانقة، مع خشية الأمم المتحدة من رفع دعم الدولة عن المواد الأساسية في البلاد دون توفير بدائل للشرائح الفقيرة من المجتمع، ما يؤدي إلى كارثة.

وقال ممثل اليونيسيف في لبنان والمديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية إن "أثر إلغاء دعم الأسعار على العائلات الأضعف حالا سيكون هائلا، وعلى الرغم من هذا لا توجد إجراءات معمول بها تقريبا لتخفيف وطأة الأمر".