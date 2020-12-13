خطأ ترامب القاتل رغم إنجازه الكبير.. لماذا يسعى خلف ابن منافسه؟

مع تحضير جرعات من لقاح فيروس كورونا المستجد لشحنها إلى مختلف المناطق في جميع أنحاء الولايات المتحدة، يظهر إن لدى الرئيس دونالد ترامب فرصة للاحتفال بشيء خلال رئاسته، وإظهار بعض القيادة في الحد من انتشار كوفيد- 19 بعدما تجاوز عدد الحالات المصابة في أمريكا 16 مليون حالة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.

وبحسب تقرير سي إن إن، فبدلًا من ذلك، وفي عمل من أعمال التخريب، يقوم ترامب بإلهاء الأمريكيين عن هذا الإنجاز العظيم لإدارته من خلال نشر المزيد من المعلومات المضللة المتعلقة بالانتخابات، في الوقت الذي تثار فيه التساؤلات عما إذا كان سيتم إقالة المدعي العام ويليام بار، أم لا؟ لأنه لم يكشف عن وجود أخطاء أو تزوير في الانتخابات.

كذلك وضع ترامب، لابن منافسه هانتر جو بايدن، نجل الرئيس المنتخب، في رأسه قبل الانتخابات وبعدها، في محاولة منه للنيل من خصمه عن طريق ابنه وفضحه.

وكان ترامب أعرب عن سعيه لتعيين محقق خاص للتحقيق بشأن مزاعم تزوير الانتخابات الأمريكية والقضايا المتعلقة بهانتر بايدن، وذلك بعد فشله في إعادة فرز الأصوات الانتخابية بعدد من الولايات الأمريكية. ونقلًا عن مصادر مطلعة، فإن ترامب طالب مستشاريه بالبحث عن أشخاص يمكنهم شغل هذا المنصب، إلا أن قضايا ترامب وحملته تتعثر، وتفقد داعميها.

وركز ترامب على مهاجمة بار على تويتر أمس السبت بدلًا من التركيز على إنقاذ أرواح الأمريكيين الذين يتظاهرون لأجل فوزه المزعوم.

انتقدت سي إن إن ترامب، حيث قالت إن ترامب لم يُظهر أي ندم على مراوغاته، وعامل وزارة العدل كما لو كانت أسطولًا من محاميه الشخصيين ، في محاولة للضغط عليهم للتحقيق ضد أعدائه السياسيين وإظهار عدم احترام مزعج لاستقلال الوزارة التاريخي عن السياسة.

وأقام محتجون مناصرون لترامب احتجاجات كبيرة في مختلف المدن دعمًا له ومطالبة بفوزه، ودخلوا في اشتباكات مع المعارضين حتى في العاصمة واشنطن دي سي، إلا إنه رغم ذلك، رفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية الدعوى القضائية الأخيرة التي رفعها ترامب والتي سعت لإلغاء نتائج الانتخابات في ميشيجان، وهو ما يقول أن جو بايدن الرئيس القادم للولايات المتحدة.