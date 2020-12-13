يحدث في الكويت .. إقبال كبير على حجز مواعيد تلقي لقاح فايزر واستبعاد عدة فئات

كشفت مصادر كويتية، أن هناك إقبالا كبيرًا من قبل المواطنين على التسجيل بموقع الوزارة، لتحديد مواعيد أخذ لقاحات فيروس كورونا فور اعتمادها ووصولها إلى البلاد قريبًا.

ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية، قالت المصادر إن هذا الإقبال يعكس على أرض الواقع زيادة الوعي الصحي لدى شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين بالكويت، لا سيما بعد حصول لقاح فايزر على التصريح بالاستخدام الطارئ، والاطلاع على النتائج والتجارب السريرية التي تمت خلال الفترة السابقة وثبوت فعاليته وأمانه وتجهيز مواقع لتخزينه.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة لن تستورد أي لقاحات لفيروس كورونا أو غيره من الأمراض، لم تحصل على الاعتمادات الرسمية من قبل المنظمات الصحية العالمية، كإدارة الغذاء والدواء الأمريكية ووكالة الأدوية الأوروبية ومنظمة الصحة العالمية وغيرها، مؤكدة أن الموافقات الرسمية شرط أساسي لإتمام التعاقدات مع الشركات الموردة للقاحات.

ولفتت إلى أن الإقبال المكثف على التسجيل عبر الرابط تسبب في حدوث ضغط كبير على موقع الوزارة، قبل التعامل معه من قبل الجهات المختصة بوزارة الصحة، لافتة إلى أن استعدادات الوزارة لإجراء التطعيمات ضد فيروس كورونا تتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.

وأكدت المصادر أن التطعيمات ستكون الأكبر على مستوى المنطقة، حيث إن الطواقم الطبية قادرة على منح 10 آلاف تطعيم يوميًا للشرائح المستهدفة، بعد وصول اللقاحات.

وأوضحت أنه سيتم إخطار من قام بتسجيل بيانات في الرابط المخصص لتلقي تطعيمات كورونا بعد فترة بمواعيد التطعيم، ومن خلال إرسال رسالة نصية على الهاتف الذي قام بتدوينه خلال تسجيله.

ولفتت إلى أن الفئات المستبعدة من أخذ التطعيمات حتى الآن هي: الحوامل، والذين يعانون من حساسية بسبب المأكولات أو الأدوية، والمصابون بأمراض معدية، ومن تحصل على أي تطعيمات خلال آخر 30 يومًا.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية «FDA» منحت، التصريح بالاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الذي تنتجه شركتا فايزر وبيونتك.