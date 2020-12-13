نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكثر من 1.6 مليون وفاة ونحو 72 مليون إصابة حول العالم بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتفع إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا، حول العالم إلى مليون وأكثر من 604 آلاف حالة، فيما اقترب إجمالي المصابين من 72 مليونا حتى الآن.

وقد أفادن أرقام وإحصاءات جامعة "جونز هوبكنز"، بارتفاع حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة التي تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا إلى حوالي 298 ألف حالة، وتجاوز إجمالي عدد الإصابات الـ 16 مليونا.

واحتلت البرازيل، المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، من حيث عدد الوفيات، حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من 181 ألف شخص حتى الآن، وبلغ عدد الإصابات فيها نحو 6.9 مليون.

ويذكر أن الوباء تسبب في وفاة نحو 143 ألف شخص في الهند، وارتفعت حصيلة الإصابات فيها إلى أكثر من 9.8 مليون حتى الآن.

وجاءت المكسيك في المرتبة الرابعة، حيث سجلت حتى الآن نحو 114 ألف وفاة، وتجاوز عدد الإصابات فيها مليون و240 ألفا.

وفي بريطانيا التي تعتبر أكثر دول الاتحاد الأوروبي تضررا جراء تفشي الوباء، تجاوزت حصيلة الوفيات الـ 64 ألفا، وارتفعت حصيلة الإصابات فيها إلى أكثر من 1.8 مليون، تليها إيطاليا كذلك بـ64 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1.8 مليون إصابة، ثم فرنسا بـ57 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2.4 مليون إصابة.

وفي المرتبة الثامنة تأتي إيران التي تعتبر أكثر دول الشرق الأوسط تضررا جراء تفشي الوباء، حيث سجلت نحو 52 ألف وفاة، وأكثر من 1.1 مليون إصابة حتى الآن.