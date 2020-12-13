نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعداد دبي للاحتفال بالعام الجديد ٢٠٢١ في المقال التالي

عمر شويل - جدة احتفال رأس السنة فى دبي ينتظره الكثيرون فى جميع أنحاء العالم، ليس فقط في الإمارات، ولكن في العالم أجمع، وهذا لما تقوم به دبى باحتفالات كبيرة، وفعاليات مميزة تخطف أنظار العالم كله، كما يكون هناك العديد من العروض من قبل بعض المطاعم على وجبات الطعام، وأيضاً يمكنك الإستفادة من العرض التى تقدمها الفنادق في دبى ليلة رأس العام، فدبي تتميز دائما بتقديمها لأجمل الاحتفالات ليلة رأس العام، لذا سنتحدث في هذا المقال عن احتفالات دبي بلعام الجديد.

أجمل احتفالات دبي في ليلة رأس العام

أصبح من المعتاد أن تكوت الاحتفالات التى تقدمها دبى هى أكتر احتفالات متميزة وجذابة على مستوى العالم، فهي دائما تحرص على تقديم العروض والاحتفالات التي تليق بمكانتها كواحدة من أهم وأكبر المدن جذباً للسياح، وأكثر ما يميز هذه الاحتفالات انطلاق الألعاب النارية في ليلة رأس السنة في العديد من المناطق والمعالم البارزة بدبي.

برج الخليفة:

برج الخليفة هو أطول برج في العالم، وهو برج غني عن التعريف، سوف يقدم كالمعتاد واحداً من أكبر العروض في احتفالات رأس العام٢٠٢١ في دبي، إذ أعتدنا سنوياً على مهرجان الألعاب النارية الذى يأتي الناس من كل مكان لمشاهدته، وذلك لروعة المنظر الذي تشكله الألعاب النارية، هذا غير عروض أضواء الليزر ذات الألوان الخلابة، فمع بداية السنة الجديدة تزدهر سماء دبي بالأضواء البراقة الأخاذة.

نافورة دبي

بلقرب من برج الخليفة، وعلى بعد خمس دقائق عنه تقريباً، توجد نافورة دبي والتي تتميز بعروضها المميزة طول العام، فما هو الحال في ليلة رأس العام، فلا تقل احتافلات نافورة دبي جمالاً عن احتفالات برج الخليفة ، حيث تبدأ مع بداية العام الجديد احتفالات النافورة الراقصة التي يصل ارتفاعها حوالي ٥٠٠ قدم في الهواء الطلق لتشكل لوحة فنية مع الألعاب النارية الرائعة.