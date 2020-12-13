طلبًا للفدية.. مسلحون يهاجمون مدرسة فى شمال نيجيريا

جدة - نرمين السيد - وأدان بيان للرئيس النيجيرى محمد بخارى، الهجوم، كما وجه بتعزيز الأمن فى المدارس، وحض القوى الأمنية على توقيف المسلحين، قائلاً: "أدين بشدة الهجوم الجبان للصوص على أطفال أبرياء فى مدرسة العلوم فى كانكارا".
وبحسب "فرانس برس"، أكد السكان المحليون اختطاف عدد من التلامذة، وقال المتحدث باسم شرطة الولاية عيسى جامبو، إن لصوصًا أتوا على متن دراجات نارية وهم يطلقون النار بشكل متقطع وحاولوا دخول المدرسة.
وأضاف المتحدث أن الشرطيين تصدوا لهم بمساعدة الجيش وجرى تبادل للنيران على مدى ساعة ونصف، وأن المسلحين أجبروا على التراجع ويجرى تعقبهم، من دون الإفادة عن خسائر بشرية.
وتابع: "ما زلنا نتحقق من أعداد التلامذة لمعرفة إن كان هناك مفقودين بينهم"، مضيفًا أن حوالى مئتين منهم فروا عند وقوع الهجوم وعادوا أمس السبت".
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