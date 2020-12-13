كورونا يوقع 71.7 مليون إصابة حول العالم

جدة - نرمين السيد - وبحسب البيانات، بلغت حصيلة إصابات كورونا 71 مليونًا و704 آلاف حالة، كما ارتفع إجمالى عدد الوفيات إلى المليون و605 آلاف وفاة، بينما اقترب عدد المتعافين من الوباء 46.9 مليونًا.
وتبقى الولايات المتحدة فى صدارة دول العالم من حيث أعداد المصابين بوباء كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وتركيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وألمانيا والمكسيك وبولندا وإيران.
كذلك، تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.
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