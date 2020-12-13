مقتل شخصين إثر انفجار عبوة ناسفة فى كابول

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فارامرز قوله: "إن الحادث وقع فى حوالى الساعة 7.45 صباحا بالتوقيت المحلى بالقرب من فندق باروان، حيث انفجرت عبوة ناسفة مغناطيسية أثناء مرور سيارة". ولم يذكر فارامرز أى تفاصيل حول هوية ضحايا الهجوم. كما أنه لم تعلن أى جهة أو جماعة بما فى ذلك حركة "طالبان" مسؤوليتها عن هذا الانفجار حتى الآن.

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