"اليوم" السعودية: استمرار إيران في دعم الميليشيات الإرهابية يزعزع أمن واستقرار المنطقة

أكدت صحيفة " اليوم" السعودية، أن استمرارالـنظام الإيراني في دعم الميلـيشيات الإرهابية في اليمن والعراق ولبنان ودول عربية، ومدها بالسلاح والمال لتمضي في ارتكاب الجرائم والاعتداءات يزعزع أمن واستقرار المنطقة.
وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم /الأحد/ تحت عنوان "نظام إيران.. الإرهاب والتحايل" - أن من يرصد تصرفات النظام الإيراني؛ يستدرك أنه من الاستحالة بما كان أن يكون هذا النظام جزءا طبيعيا من العالم، فبرغم المساعي الدولية لتغيير سلوكه وتعاقب القرارات والعقوبات، إلا أنه يستمر في مساعيه، ولعل ما ورد في بيان إدانة الـولايات المتحدة الأمريكية للقانون الذي أقره مؤخرًا النظام الإيراني، مؤكدة أنه لا يعدو كونه أحدث حيلة لاستخدام برنامجه النووي في محاولة لترويع المجتمع الدولي.
وأشارت إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أكد أنه إذا تم تطبيق هـذا القانون فسيؤدي إلـى تخصيب إيران لليورانيوم إلـى مستوى خطير يبلغ 20 %، بينما يتجاوز النظام الإيراني بالفعل حدود خطة العمل الـشاملـة المشتركة علـى مستويات الـتخصيب، بالإضافة إلـى توسيع مخزونه من اليورانيوم والبحث وإنتاج وتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة، وأن الـنظام الإيراني أعاق منذ ما يقرب من عامين جهود الـوكالـة الـدولـية للطاقة الذرية لحل الأسئلـة المتعلـقة بالمواد والأنشطة الـنووية غير المعلـنة المحتملـة في إيران، مما دفع مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المطالبة في يونيو 2020 بأن ينفذ النظام الإيراني بالكامل اتفاقية الضمانات الخاصة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
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