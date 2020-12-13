أزمة القصيدة.. إيران تعلن حل سوء التفاهم مع تركيا

أعلنت إيران اليوم، الأحد، حل سوء الفهم مع تركيا، على خلفية "أزمة القصيدة" بين إيران وتركيا، والتي سبّبها بيت شعر ألقاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال تواجده في أذربيجان.

وقالت السفارة الإيرانية في تركيا، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "سوء الفهم" بين طهران وأنقرة انتهى عقب الاتصال الهاتفي بين وزيري خارجية البلدين.

وقالت السفارة الإيرانية في تركيا: "تم حل سوء التفاهم الأخير وشدد الطرفان على أهمية تعزيز وتوسيع العلاقات بين البلدين".

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد أجرى مكالمة هاتفية حادة مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، أمس السبت، ناقشا خلالها الخلاف الدبلوماسي على خلفية "أزمة القصيدة" بين إيران وتركيا بعدما تلا الرئيس التركي أبيات شعر من قصيدة "أراز أراز" بقلم الشاعر الأذربيجاني بختيار وهاب زاده تتحدث عن نهر آراس الحدودي تتحدث عن احتلال إيران لإقليم أذربيجان.

وأثار هذا الأمر غضب المسؤولين الإيرانيين، ورأى في ذلك الكثير من الإيرانيين اعتداء على سيادة بلدهم. وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي خاطب أردوغان عبر حسابه في "تويتر": "لم يُخبر أردوغان أن القصيدة التي أخطأ في قراءتها في باكو كانت عن الفصل القسري بين مناطق شمال (نهر) أرس وموطنها الأصلي إيران".

وأضاف ظريف "ألم يفهم (أردوغان) أنه تحدث ضد استقلال جمهورية أذربيجان؟ لا أحد يستطيع الحديث عن أذربيجان العزيزة"، في إشارة إلى أن القصيدة تشير لمناطق شمال "نهر أرس" التي تقول إيران إنها انفصلت بالقوة عن إيران.

وقال أوغلو إن القصيدة التي ألقاها أردوغان في العاصمة الأذربيجانية باكو، تتعلق بإقليم كاراباخ وأن الرئيس التركي لم يلمح مجرد تلميح إلى إيران.

وأكد الوزير التركي عدم قبوله الإدلاء بتصريحات لا أساس لها شديدة اللهجة استهدفت الرئيس أردوغان، بذريعة القصيدة، في وقت كان بإمكان طهران التواصل مع أنقرة عبر القنوات المفتوحة.

وأوضح أن تركيا وقفت إلى جانب إيران في أيام الشدائد، حينما أدار الجميع ظهورهم لها، داعيا نظيره الإيراني إلى عدم نسيان هذه الحقيقة.

وأشار أوغلو إلى أن خيبة الأمل التركية زادت من التصريحات الإيرانية شديدة اللهجة، كما استدعت الخارجية التركية السفير الإيراني لديها، معربة عن استيائها إزاء ادعاءات لا أساس لها وجهتها طهران بحق الرئيس رجب طيب أردوغان.

وفي السياق ذاته، استدعت إيران السفير التركي بطهران على خلفية تصريحات مثيرة للجدل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ومن جانبها، ذكرت الخارجية الإيرانية في بيان لها أن جواد ظريف وتشاووش أوغلو "أكدا على العلاقات الودية الوثيقة بين تركيا وإيران وشددا على سياسة حسن الجوار الثابتة التي تنتهجها أنقرة".

وقدم تشاووش أوغلو إلى ظريف، حسب البيان، تطمينات بشأن "احترام الرئيس أردوغان سيادة إيران الوطنية ووحدتها الترابية".