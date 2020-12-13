أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل، اليوم الأحد، نقل عضو الكنيست عن حزب الليكود ديفيد بيتان إلى المستشفى، بسبب مضاعفات فيروس كورونا "كوفيد-19".
ووفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، انخفضت مستويات الأكسجين لدى بيتان، البالغ من العمر 60 عامًا، بعد أيام من الكشف عن إصابته بفيروس كورونا، ما أدى إلى نقله إلى مركز شيبا الطبي في وسط مدينة رمات جان.
وبحسب تقارير إعلامية، دخل بيتان العناية المركزة، وذلك بعد أن كان يتلقى العلاج في المنزل، لكن الحالة ساءت وانخفضت مستويات الأكسجين لديه.
وكان الكنيست أعلن الاثنين الماضي، ثبوت إصابة بيتان بفيروس كورونا، مؤكدا أنه سيتتبع جهات الاتصال والمخالطين به.
وحسب القناة الـ 12 الإسرائيلية، استمر بيتان في إجراء اللقاءات قبل تشخيصه بالفيروس، على الرغم من شعوره بالتوعك والسعال الشديد.
وأعلن عدد من أعضاء الكنيست، دخولهم الحجر الصحي احتياطيًا، فيما قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إنه لن يخضع للعزل رغم تواصله مع بيتان في حفل سابق، وكان مقتربًا منه لنحو 15 دقيقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اختلط بـ نتنياهو.. عضو في الكنيست الإسرائيلي يدخل العناية المركزة بسبب مضاعفات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.