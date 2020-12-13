استثناء فئة واحدة من محظورات أعياد الكريسماس القاسية في فرنسا

أعلنت السلطات الفرنسية أنه سيُسمح لفئة واحدة من النجاة من محظورات فترة أعياد الميلاد في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، مع التزام هذه الفئة بلبس الكمامات وعدم اللمس، كالتقبيل والسلام، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وسيُسمح للمقيمين في دور الرعاية الفرنسية بقضاء بعض الوقت مع عائلاتهم خلال أعياد الميلاد في محاولة لمعالجة الوحدة التي يعيشونها، حتى لو كانت نتيجة اختبارهم (القاطنين في دور الرعاية) إيجابية بفيروس كورونا Covid-19، وهذا وفق ما ذكرت الحكومة الفرنسية، التي أكدت إن الزوار سيجب عليهم الحضور وفق اجراءات احترازية كبيرة.

سيتم تطبيق القواعد المخففة إلى حدٍ ما، في الفترة ما بين 15 ديسمبر و3 يناير، واعتبرت "أساسية" للحفاظ على الروابط الأسرية ومحاربة الوحدة.



يأتي ذلك بفرنسا وسط خلاف محتدم حول قواعد دور الرعاية في المملكة المتحدة، حيث انتقد العديد من الزوار حظر الزائرين لتسببه في أضرار جسيمة لصحة المتقاعدين.



في الشهر الماضي، تم الكشف عن أن بريطانيا قد تقر أيضًا قواعد مخففة لدور الرعاية في فترة عيد الميلاد، بحسب ما اقترح مكتب مجلس الوزراء بوريس جونسون.

ويعد أكثر من ثلث الوفيات الناجمة عن الفيروس في فرنسا البالغ عددها 57500، قد حدثت في دور الرعاية.

تعرض قاطنو دور الرعاية لتدابير عزل صارمة، بما في ذلك تقييدهم في غرفهم، لإبطاء انتشار المرض.



وورد في وثيقة جديدة من ست صفحات صادرة عن وزارة الصحة الفرنسية توضح قواعد الزيارة المريحة لفترة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، أنها ستطبق أيضًا على الدور التي بها حالات إصابة بكورونا.

سيتم السماح للمقيمين الذين لم تثبت إصابتهم بالفيروس بالخروج في الهواء الطلق لقضاء بعض الوقت مع أسرهم.

كما سيسمح للمقيمين الذين ثبتت إصابتهم بكورونا باستقبال ما يصل إلى زائرين اثنين في غرفهم.

وقالت القواعد إن المقيمين في دور الرعاية "مثل بقية السكان، يجب أن يستفيدوا من إمكانية قضاء عطلة نهاية العام بصحبة أحبائهم".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم الإعلان عن فرض حظر تجول في باريس ليلة رأس السنة لتجنب ارتفاع آخر في الحالات.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إن مدينة النور (باريس) ستكون ظلماء في ليلة الأعياد المرتبطة تقليديا بالحفلات والألعاب النارية.

ويأتي التحذير القاسي كجزء من حظر تجول في جميع أنحاء فرنسا يبدأ يوم الثلاثاء المقبل، 15 ديسمبر، حيث سيتعين على الجميع البقاء في المنزل من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 6 صباحًا.



والاستثناء الوحيد سيكون عشية عيد الميلاد، حيث سيكون بمقدور الناس الخروج، ولكن في مجموعات صغيرة.