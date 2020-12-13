مسودة قرار صعب أمام ميركل.. إغلاق تام في ألمانيا ولا استثناءات

تحضر حكومة ألمانيا لإغلاق معظم المتاجر اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل حتى العاشر من يناير، في الوقت الذي تشدد فيه قيود فيروس كورونا، وتحاول كبح انتشار المرض، وفقا لمسودة اقتراح حكومي اطلعت عليها رويترز اليوم، الأحد.

وأعد مشروع القرار ليعرض في اجتماع بوقت لاحق اليوم مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وقادة الدولة.

وقبل أيام خرجت ميركل وطالبت الشعب الألماني بالإلتزام بالإجراءات الاحترازية بشدة، بعدما تجاوز عدد الذين سقطوا صرعى الوباء بأكثر من 500 في يوم، وارتفاع الحالات اليومية لتكون في محور الـ20 ألفا يوميًا.

وفي هذا الإطار، تفضل المستشارة والحكومة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لعموم ألمانيا، لكن ما قد يمنع هذا عن حكومة ميركل الاتحادية، حكومات الولايات الـ16، التي سبق وأن منعت قرارًا للحكومة بالموافقة على القيود الصارمة.

ومع ذلك، قامت بعض الولايات منذ ذلك الحين وخلال الفترة الماضية بتضييق الخناق على نفسها، وتزايد الزخم الداعم للتدابير المنسقة الأكثر صرامة.

وسيسمح مشروع القرار المقترح فقط للمحلات الأساسية مثل محلات السوبر ماركت والصيدليات، وكذلك البنوك، بالبقاء مفتوحة والعمل.

كما سيتم إغلاق المدارس بشكل أساسي خلال هذه الفترة، وسيُطلب من أصحاب العمل إغلاق نشاطهم أو جعل الموظفين يعملون من المنزل.

ووفقًا للمسودة، سيتم حظر بيع الألعاب النارية.

كانت ألمانيا في حالة إغلاق جزئي لمدة ستة أسابيع، مع إغلاق الحانات والمطاعم، بينما ظلت المتاجر والمدارس مفتوحة.



وفرضت بعض المناطق بالفعل إجراءات أكثر صرامة مع تزايد الإصابات.

ووفق الحكومة، يعني المزيد من الاتصال الاجتماعي في الفترة التي تسبق عطلة عيد الميلاد "أن عدد الحالات سيتزايد مرة أخرى".

وقالت المسودة: "لذلك، من الضروري اتخاذ مزيد من الإجراءات لتقييد الاتصالات والزيارات العائلية".

ووصلت الإصابات والوفيات اليومية الجديدة إلى مستويات قياسية في الأيام الأخيرة، ودق المزيد من السياسيين ناقوس الخطر.

وأظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ (RKI) للأمراض المعدية، يوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكد في ألمانيا ارتفع بمقدار 20200 حالة إلى 1320716 حالة.

وأظهرت الحصيلة أن عدد الموتى المبلغ عنه ارتفع من 321 إلى 21787.