بحضور 12 رئيس دولة.. كوت ديفوار تستعد لتنصيب رئيسها الجديد

أعلنت الرئاسة الإيفوارية أن 12 رئيس دولة إفريقية، يرتقب حضورهم حفل تنصيب رئيس البلاد الحسن واتارا لولاية ثالثة يوم الاثنين المقبل.

ووفق بيان الرئاسة، سيحضر كل من الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، ورؤساء كل من بنين باتريس تالون، وبوركينافاسو روك مارك كريستيان كابوري، والكونغو دنيس ساسو نغيسو، ورئيسة أثيوبيا سهلي ورق زودي.

كما سيحضر رؤساء غانا نانا أكوفو أدو، وغينيا بيساو عمارو سيسوقو إمبالو، وليبيريا جورج ويا، والنيجر محمدو إسوفو، والسنغال ماكي صال، والتوغو فور نياسينغبي، والمالي باه نداو.

وينتظر أن يمثل رئيس جنوب إفريقيا الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي سيريل رامافوزا من طرف وزير الموارد المعدنية والطاقة غويدي مانتاش، كما ستمثل فرنسا من طرف وزير خارجيتها جان إيف لودريان.

وأوضحت الرئاسة أن 300 شخصية تلقت دعوات حضور أداء واتارا اليمين، بينهم رؤساء عدد من المنظمات الإقليمية، وممثلي عدد من دول العالم.

وكانت أجرت جمهورية كوت ديفوار الانتخابات الرئاسية خلال 31 أكتوبر 2020.