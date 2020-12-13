مسلحون يهاجمون مدرسة ويختطفون رهائن في نيجيريا

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أحمد جودة - القاهرة - هاجم مسلحون، اليوم الأحد، مدرسة في في ولاية كاتيسنا شمال غربي نيجيريا، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.

وقد تمكن مئات الطلاب، من الفرار ولا يزال عدد آخر في قبضة المسلحين، مشيرة إلى أنها لم تتمكن بعد من تحديد عددهم.

ووفقًا للسلطات النيجيرية في ولاية كاتيسنا، لا يزال مجموعة من الطلاب لدى الخاطفين، فيما تمكن 436 طالبا من الفرار.

وقالت السلطات النيجيرية، إن المدرسة عادة ما تضم ​​700 طالب، وأنها تعمل على تحديد العدد بدقة، مشيرة إلى أن بعض الطلاب أنهوا الامتحانات وغادروا.

وكشفت الشرطة في ولاية كاتيسنا، أن عددا كبيرا من المسلحين يركبون دراجات نارية، هاجموا مدرسة ثانوية للبنين فى شمال غربي نيجيريا، مساء الجمعة، في محاولة لخطف مُحتملة للحصول على فدية.