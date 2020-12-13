نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 488 وفاة و28080 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأحد، تسجيل 488 حالة وفاة و28080 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، هذا وقد بدأت السلطات الصحية حملة تطعيم واسعة في مختلف مناطق البلاد.

وبحسب المركز الروسي لمكافحة الوباء، تماثل 20277 شخصا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى مليونين و106235 شخصا.

وقد أفادت آخر الأرقام والبيات الرسمية، بأن فيروس كورونا تسبب في وفاة 46941 شخصا حتى الآن، وبلغ إجمالي الإصابات مليونين و653928 منذ بدء تفشي الوباء.

ووفقًا لروسيا اليوم، تتوزع الإصابات الجديدة على مختلف الأقاليم الروسية (85 إقليما)، وسجلت موسكو أكثر المدن الروسية تضررا جراء تفشي الوباء، 6425 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، تليها مدينة بطرسبورغ 3768 إصابة.

وتجاوز عدد الاختبارات التي تم إجراؤها في روسيا منذ بداية الوباء للكشف عن المصابين بفيروس كورونا 82.6 مليون اختبار حتى الآن.

وفي الأسبوع الماضي، أطلقت السلطات الروسية، حملة تطعيم شاملة ضد الفيروس، ومن المقرر أن تشمل جميع المناطق، تكون فيها الأولية في البداية للفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا، ثم يتم تعميمها على جميع سكان روسيا الراغبين في التطعيم.