إذاعة إسرائيلية: دولتان عربيتان ستوقعان اتفاق التطبيع قريبا

تحدثت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، عن الدول العربية المقبلة التي ستقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بعد الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

وقالت الهيئة، اليوم الأحد إن "هناك اعتقادا يسود لدى صناع القرار في إسرائيل بأن سلطنة عمان هي الدولة المقبلة التي ستقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل".

وأضافت أن هناك ترجيحات أن تنضم السعودية إلى ركب السلام حتى قبل تداول السلطة في البيت الأبيض.

كما نقلت الهيئة الإسرائيلية، عن مسئول إسرائيلي، قوله إن تل أبيب تجرى اتصالات ومحادثات مع دول إسلامية أخرى للتطبيع معها وفي مقدمتها باكستان وإندونيسيا الى جانب النيجر ومالي وجيبوتي وموريتانيا وجزر القمر وبروناي وبنجلادش وجمهورية المالديف.

وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أعلن الخميس الماضي، اتفاق تطبيع العلاقات بين تل أبيب والرباط، لتكون المغرب الدولة الرابعة تقيم علاقات مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين والسودان.

ويتضمن اتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل، اعترافا من ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وأكد البيت الأبيض، أن ترامب والعاهل المغربي محمد السادس اتفقا على أن تستأنف المملكة علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، فضلا عن تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين بما يدعم الاستقرار في المنطقة.