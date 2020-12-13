مسلحون يهاجمون مدرسة بشمال غربي نيجيريا ويحتجزون عددًا من الرهائن

أعلنت السلطات النيجيرية، اليوم الأحد، أن مسلحين هاجموا مدرسة، واحتجزوا عددا من الرهائن، بولاية "كاتيسنا" شمال غربي البلاد.
وذكرت السلطات في الولاية ـ في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية ـ أن مئات الطلاب تمكنوا من الفرار، ولا يزال عدد آخر في قبضة المسلحين، مشيرة إلى أنها لم تتمكن بعد من تحديد عددهم، موضحة أن المدرسة عادة ما تضم 700 طالب.
وأشارت الشرطة في ولاية "كاتيسنا" إلى أن عددا كبيرا من المسلحين، يركبون دراجات نارية، هاجموا المدرسة، مساء الجمعة، في محاولة لخطف محتملة للحصول على فدية.
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