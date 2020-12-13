ارتفاع حصيلة إصابات كورونا فى باكستان إلى 438 ألف حالة

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى باكستان، اليوم الأحد، تسجيل 72 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة وفيات الوباء فى البلاد إلى 8.796 وفاة.





ووفقًا لما نقلته صحيفة "ذا نيشن" المحلية، اليوم الأحد، أعلن المركز الوطنى للقيادة والعمليات الباكستانى تسجيل 3.369 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة المصابين إلى 438.425 إصابة مؤكدة. وتعافى 383 ألف شخص فى أنحاء باكستان، فيما لا يزال 2.471 مريضًا فى حالة حرجة.

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