بسبب كورونا.. ميركل تعلن إغلاق المدارس اعتبارا من 16 ديسمبر حتى 10 يناير

جدة - نرمين السيد - قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إنه "من الضرورى اتخاذ إجراءات جديدة لكبح تفشى فيروس كورونا، حيث أن الإجراءات الحالية لم تنجح بالحد من تفشى الوباء"، معلنة فى الوقت نفسه إغلاق المدارس اعتبارا من 16 ديسمبر حتى 10 يناير.





وأشارت ميركل إلى أن الإغلاق فى ألمانيا سيطال معظم المحالات التجارية أيضا، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية. يشار إلى أن بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، كانت قد أظهرت اليوم الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس فى ألمانيا إلى مليون و320716 إصابة. وكشفت البيانات ارتفاع العدد الإجمالى للوفيات إلى 21787، بعد تسجيل 321 حالة وفاة جديدة.

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