ألمانيا.. ميركل تعلن تشديد قيود كورونا من 16 ديسمبر لغاية 10 يناير

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن إجراءات الإغلاق الحالية فشلت في الحد من انتشار الوباء، مشيرة إلى أنه سيتم تشديد الإجراءات لغاية 10 يناير، أي بعد انتهاء فترة الأعياد.
وقالت المستشارة الألمانية اليوم الأحد إن الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات اتفقت على مجموعة من إجراءات الإغلاق الأكثر صرامة، في محاولة للحد من موجة من الإصابات بفيروس كورونا.
ولفتت إلى أن إجراءات الإغلاق الحالية قد فشلت في الحد من العدوى، وأنه بات من الضروري اتخاذ المزيد من الإجراءات للحد من الاتصالات الاجتماعية.
وأعلنت ميركل أنه تم الاتفاق على إغلاق المدارس ومعظم المتاجر من 16 ديسمبر إلى 10 يناير.
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