المحافظة العاشرة.. تفشٍ جديد لـ أنفلونزا الطيور في اليابان

أعلنت السلطات الصحية اليابانية، اليوم الأحد، عن اكتشاف تفشٍ جديد لأنفلونزا الطيور في محافظة شيجا غربي البلاد، لتصبح بذلك المحافظة العاشرة التي تتعرض لهذا المرض هذا العام.

وذكرت وسائل إعلام يابانية، أن وزارة الزراعة اليابانية عقدت اجتماعا اليوم الأحد حول انتشار أنفلونزا الطيور، وأعلنت البدء في إعدام حوالي 11 ألف دجاجة.

ووفقًا للوزارة، تعهد المسئولون بدعم حكومة شيجا في معالجة تفشي أنفلونزا الطيور.

وكانت المزرعة في هيجاشيومي، أبلغت أمس السبت، الحكومة المحلية عن نفوق أكثر من 50 دجاجة، لتتأكد بعدها السلطات ثبوت إصابتهم بأنفلونزا الطيور بعد اختبارات مكثفة.

وأشارت إلى أن هناك نحو ست مزارع دواجن أخرى تحتوي على حوالي 58000 دجاجة قرب المزرعة المتضررة، وعلى إثرها تم عمل منطقة حظر لمنع نقل أي دجاج أو بيض من داخلهم.

يذكر أنه تم اكتشاف حالات تفشي العدوى في المحافظات اليابانية: كاجاوا، ميازاكي، نارا، فوكوكا، هيوجو، أويتا، هيروشيما، واكاياما وأوكاياما، وتم إعدام أكثر من 2.5 مليون دجاجة في هذه المناطق.