إيران تستدعي السفير الألماني احتجاجًا على بيان الاتحاد الأوروبي بشأن إعدام صحفي معارض

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، السفير الألماني في طهران للاحتجاج على بيان الاتحاد الأوروبي حول إعدام الصحفي المعارض "روح الله زام".

وكانت السلطات الإيرانية نفذت أمس، السبت، حكما بإعدام الصحفي روح الله زام، بتهمة التحريض على إثارة العنف خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2017.

وذكر التليفزيون الإيراني الرسمي، أن زام "المناوئ للثورة" أعدم بعد أن أيدت المحكمة العليا حكم إعدامه بسبب "خطورة الجرائم" التي ارتكبها ضد إيران.

وأعربت منظمة "مراسلون بلا حدود" عن غضبها من إعدام روح الله زام، مؤكدة أنها حذرت منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، منذ 23 أكتوبر من إمكانية تنفيذ الحكم.

فيما أبدت الخارجية الألمانية صدمتها إزاء الظروف التي صدر فيها حكم الإعدام بحق روح الله زام، خاصة أنه احتجز خارج إيران ونقل إلى البلاد قسرا.

وقدمت الوزارة التعازي إلى عائلة وأصدقاء الصحفي، مؤكدة ثبات الموقف الألماني القاضي بأن الإعدام هو "عقوبة عنيفة وغير إنسانية مرفوضة في أي ظروف".

ودعت الخارجية الألمانية السلطات الإيرانية إلى احترام حق مواطنيها في حرية التعبير، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، والامتناع عن إصدار أو تنفيذ أي أحكام إعدام جديدة.

كما أعربت الخارجية الفرنسية، عن إدانتها "بأشد العبارات" لإعدام الصحفي، واصفة هذا الإجراء بعمل همجي يتناقض مع التزامات إيران الدولية و"انتهاكا خطيرا لحرية التعبير والصحافة".